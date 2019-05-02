Samsun'da Atatürk Fotoğrafları Sergisi

SAMSUN (AA) - Milli Mücadele'nin başladığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılı dolayısıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğünce Atatürk Fotoğrafları Sergisi açıldı.

Anıtkabir Müze Komutanlığının özel koleksiyonundan oluşan fotoğraf sergisi, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.

Cengiz, burada yaptığı konuşmada, sergide yer alan fotoğrafların, ömrünü Türkiye Cumhuriyeti ve Türk ulusuna adayarak yurdun dört bir yanını karış karış dolaşan, halkıyla bütünleşen Atatürk'ün başarılı bir komutan, büyük bir devlet adamı ve öne çıkan liderlik özelliklerini yansıtan fotoğraflardan oluştuğunu anlattı.

14'ü Atatürk'ün farklı tarihlerde Samsun'a yaptığı ziyaretlerde çekilenlerin olduğu 41 fotoğrafın yer aldığı sergi, 4 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA