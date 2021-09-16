Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı - Haberler
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Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da gözaltına alındığı sırada Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Samsun'da gözaltına alındığı sırada Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, T.A. (31), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kız arkadaşının İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan evinin camına taş attıktan sonra taksiyle kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İlkadım Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu ekipleri, durdurdukları taksideki zanlıyı gözaltına aldı.

Polis otosunda Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen T.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan T.A, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklandı.

Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı

Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı

Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı

Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı

Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı

Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı
AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı - Haberler
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