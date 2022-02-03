Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldırıya tepki gösterildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da Atatürk Anıtı'na urgan asılarak saldırı gerçekleştirilmesine tepki gösterildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, "Milli Mücadele şehri Samsun'umuzun simgesi Onur Anıtı'na yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına saygısızlık anlamını taşıyan bu menfur eylemi gerçekleştirenler hızla yakalanmış, gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ise Cumhuriyet'in kurucusu, Türk ulusunun ebedi lideri Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılıklarının nişanesi ve Samsun'un simgesi olan Onur Anıtı'nı yıkmak amacıyla alçakça bir eylem gerçekleştirildiğini belirtti.

Anıtın Samsun halkının büyük kurtarıcısına karşı beslediği minnet duygusunun abidesi olduğuna işaret eden Hancıoğlu, "Hiçbir Samsunlu bu hain eylem karşısında tepkisiz kalmayacaktır. Mustafa Kemal Atatürk, vatanımızın kurtarıcısı ve Samsun halkının ebedi hemşehrisidir." açıklamasında bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Mücadele yolunda atılan ilk adımın ve Samsun'un simgesi Atatürk Anıtı'na yapılan saygısızlık, Cumhuriyet'imizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yapılmış büyük bir saldırıdır." ifadesine yer verdi.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır da yazılı açıklamasında, Gazi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının sembolü olan ve Samsun halkı tarafından yaptırılan anıta düzenlenen alçakça saldırıyı şiddetle kınadıklarını kaydetti.