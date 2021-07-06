Samsun'da Atakum Eğitim Şenliği başladı
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Samsun'da Atakum Eğitim Şenliği başladı

Samsun'da Atakum Eğitim Şenliği başladı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'da açık sahne etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atakum Eğitim Şenliği başladı.

Samsun'da açık sahne etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atakum Eğitim Şenliği başladı.

2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle öğrencilerin güzel vakit geçirmeleri amacıyla Atakum Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi iş birliği ile Atakum Eğitim Şenliği programı düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği açık sahne etkinlikleri kapsamında düzenlenen program, Çobanlı İskelesi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik, öğretmen öğrenci ve velilerin eğlenmesi ve dinlenmesi amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini bildirdi.

Etkinliğin 3 gün boyunca saat 18.00'den 23.00'a kadar süreceğini dile getiren Yetik, şunları kaydetti:

"Etkinliklerimizde okullarımızdaki öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız çeşitli gösterilerle sahne alacak. Doya doya eğlenceli bir 3 gün geçireceğiz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu zorlu şartlarda salgın döneminde uluslararası yarışmalarda TÜBİTAK alanında da çok güzel çalışmalar kaydettik. İnşallah önümüzdeki yıl yüz yüze eğitime geçmeyi temenni ediyoruz. Bu yüzden de sırası gelen herkesin aşılarını olmalarını tavsiye ediyoruz. Etkinliğimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız'ın da katıldığı program, Atakum Halk Eğitim Merkezi'nin organize ettiği halk oyunları, kick boks, muaythai, eskrim gösterileri ve skeçlerle devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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