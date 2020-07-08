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Samsun'da ata yadigarı "karakılçık" buğdayının hasadına başlandı

Samsun'da Atakum Belediyesi, çiftçilerin organik üretim yapması için genetiği ile oynanmamış tohumluk dağıtmak için ürettiği ata yadigarı "karakılçık" buğdayının hasadına başladı.

Samsun'da ata yadigarı
08.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:18

Samsun'da Atakum Belediyesi, çiftçilerin organik üretim yapması için genetiği ile oynanmamış tohumluk dağıtmak için ürettiği ata yadigarı "karakılçık" buğdayının hasadına başladı.

Atakum Belediyesi, çiftçilerin organik üretime yönelmesini sağlamak için 5 dönüm arazide ekimini yaptığı ata tohumu "karakılçık" buğdayından elde edeceği organik tohumları çiftçilere dağıtacak.

Tarlada orakla buğday hasadı yapan Belediye Başkanı Cemil Deveci, Anadolu'nun yerli tohumu karakılçık tohumunun çoğaltılarak çiftçilere ücretsiz dağıtılacağını söyledi.

Ekilen tohumlardan elde edilecek buğdayın önemli kısmının yine tohum olarak kullanılacağını ve daha geniş alanlarda üretileceğini anlatan Deveci, şöyle devam etti:

"Karakılçık buğdayı, Anadolu topraklarının en verimli, besin kaynağı ve vitamin değeri yüksek tarım ürünlerinden biridir. Anadolu'da herkes karakılçık buğdayını bilir. Burada da hem başak olarak büyük hem de verim oranı yüksek. Karakılçık tohumunun Anadolu'daki adı '1'e 10'dur. Anadolu topraklarının tanıdığı, insanların lezzetini beğendiği karakılçık tohumunu Karadeniz'de yaygınlaştıracağız. Burada ürettiğimiz tohumları ekmek isteyen Atakumlu çiftçilerle paylaşacağız. Gübrelemesini, veriminin artırılmasını, tohum elde etmelerini, tohum biriktirmelerini, güçlü bir tohum stoku elde etmelerini takip edeceğiz."

Karakılçık buğdayı üretiminin çiftçiler için önemli bir gelir kapısı olacağına inandığını dile getiren Deveci, "Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan karakılçık buğday tohumunun Karadeniz'de yaygınlaşması için ekimini yaptık. Ülke genelinde sınırlı alanda yetiştirilen ve yan ürünleri bilinçli tüketici tarafından tercih edilen karakılçık buğdayından elde edilen un, normal una göre yaklaşık 4 kat fazla fiyata satılıyor. Karakılçık buğdayı ile Atakum'un kırsal mahallelerinde üretim yapan çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması da hedefleniyor." dedi.

Deveci, karakılçık buğdayından elde edilen tohumların bir kısmının tohum merkezinde muhafaza edilerek gelecek kuşaklara genleri ile oynanmamış şekilde ulaşmasını sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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