Samsun'da astım hastası kişi dere kenarında ölü bulundu
Samsun'un Canik ilçesinde astım hastası kişi, dere kenarında ölü bulundu.
07.07.2020 10:31 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:25
Samsun'un Canik ilçesinde astım hastası kişi, dere kenarında ölü bulundu.
Astım hastası Dursun Top'tan (31) 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Arama çalışmaları başlatılan Top, ilçeye bağlı Yılanlıdere mevkisinde dere kenarında ölü bulundu.
Top'un cenazesi, Canik Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.
Kaynak: AA