Samsun'da Askerden Yeni Gelen Genç Babasını Bıçakladı

Samsun'da Askerden Yeni Gelen Genç Babasını Bıçakladı

Samsun’da askerden yeni gelen genç evlerinde babasını bıçakla yaraladı.

Samsun'da Askerden Yeni Gelen Genç Babasını Bıçakladı

Samsun'da askerden yeni gelen genç evlerinde babasını bıçakla yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerden yeni geldiği öğrenilen ve psikolojik sıkıntıları olduğu ileri sürülen 22 yaşındaki M.İ., evlerinde tartıştığı babası Y.İ.'yi (47) vücudunun çeşitli yerinden hafif şekilde yaraladı. Olay polise haber verildi. Olay yerine giden polis M.İ.'yi gözaltına aldı. Baba Y.İ. ise oğlunun psikolojik sorunları olduğunu ve ilaç kullandığını belirterek oğlundan şikayetçi olmadı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba Y.İ., hastanede tedaviyi kabul etmedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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