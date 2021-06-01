Samsun'da aşı merkezlerine gitme imkanı olmayanların yardımına jandarma yetişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da aşı merkezlerine gitme imkanı olmayanların yardımına jandarma yetişti

Samsun'da aşı merkezlerine gitme imkanı olmayanların yardımına jandarma yetişti
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı merkezlerine gitme imkanı olmayan vatandaşların ulaşımını sağladı.

Samsun'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı merkezlerine gitme imkanı olmayan vatandaşların ulaşımını sağladı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.

Sorumluluk bölgesinde yaşayan ve aşı sıralamasında olan veya sırası geldiği halde aşı olmamış vatandaşlarla iletişime geçen ekipler, ulaşım imkanı bulunmayanları belirledi.

Ekipler, söz konusu vatandaşları jandarma araçlarına alarak aşı merkezlerine götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Su altında kalacak köylerine veda etmeye hazırlanıyorlar
Su altında kalacak köylerine veda etmeye hazırlanıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Demet Evgar Oğuzhan Koç İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Enes Ünal Ozan Tufan Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da aşı merkezlerine gitme imkanı olmayanların yardımına jandarma yetişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 16:57:23. #1.16#

title