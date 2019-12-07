Samsun'da asayiş uygulaması yapıldı
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Samsun'da asayiş uygulaması yapıldı

Samsun il genelinde resmi ve sivil polislerin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

07.12.2019 22:21 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:31
Samsun'da asayiş uygulaması yapıldı

il genelinde resmi ve sivil polislerin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinden oluşan resmi ve sivil polislerin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. 19.00-20.00 saatleri arasında yapılan asayiş uygulamasında şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde arama yapıldı. Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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