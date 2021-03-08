Samsun'da asayiş uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Samsun'da asayiş uygulaması

08.03.2021 20:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:55
Samsun'da asayiş uygulaması

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamalarında birçok aranan şahıs yakalanırken, suç unsurlarına da el konuldu.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamalarında birçok aranan şahıs yakalanırken, suç unsurlarına da el konuldu.

Samsun'da 5 Mart günü saat 08.00 ile 8 Mart günü saat 08.00 tarihleri arasında Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ekipleri tarafından şüpheli araç, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalarda; birçok şahıs ve suç unsuru ele geçirildi.

Samsun Valiliği tarafından yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan uygulamalarda 32 bin 554 şahsın GBT-HES sorgusu yapılmış, 74 aranan şahıs tespit edilmiş, 26 şahsa adli işlem yapılmış, 172 şahsa idari işlem yapılarak 91 bin 311 TL para cezası uygulanmış, 7 bin 1 araç kontrol edilmiş, 41 araca cezai işlem yapılarak 57 bin 159 para cezası uygulanmış, 2 aranan araç yakalanmış, 1 araç trafikten men edilmiş, bin 15 iş yeri kontrol edilmiş, 4 iş yerine cezai işlem yapılmış, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 45 adet delici/kesici alet, 17,32 gram kenevir tohumu, 1,53 gram esrar, 74,15 gram kannabinoid, 20,93 gram metamfetamin, 105 adet ectasy hap, 557 adet sentetik ecza hap ele geçirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Pervin Buldan Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hülya Avşar Hakan Yılmaz Demet Akalın
Spor Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da asayiş uygulaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 21:01:52. #1.14#
title