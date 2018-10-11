Samsun'da Asayiş Uygulaması

Samsun'da bir bara düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı, 1 kişi hakkındaysa adli kontrol hükümleri uygulandı.

Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'ndeki bir bara ilişkin ihbar ve yürütülen çalışmalar sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinden oluşan 25 ekiple operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, mekanın müştemilat kısmında zulalanmış pompalı tüfek ve çok sayıda mermi fişekle 2 amaç dışı bıçak ele geçirildi.

Barda çalışan 4 kadın hakkında yasal işlem yapılan operasyonda, 13 araçta arama ve 29 kişininse GBT sorgulaması yapıldı.

Gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılıktan serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan bir şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.