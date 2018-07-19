Samsun'da Asayiş

Samsun'da düzenlenen operasyonda 70 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kızılot Jandarma Karakolu ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Allı Mahallesi'nde A.T'nin (39) evinde ve bahçesinde arama yapıldı.

Aramalarda 70 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Firar eden şahıs yakalandı

Ünye Cezaevi'nden firar eden kişi, Çarşamba ilçesi Cayvar Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde Ünye Cezaevi'nden firar eden M.V. (30) Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu Cayvar Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

M.V. tekrar cezaevine gönderildi.