Samsun'da Asansörlerin Yüzde 71'i Kırmızı Etiketli

2018 yılının ilk 8 aylık asansör kontrol sonuçlarına göre Samsun'da yıllık periyodik kontrolü yapılan toplam 5 bin 74 asansörün; 669 adedi yeşil, 585 adedi mavi, 169 adedi sarı, 3 bin 629 adedi ise kırmızı etiketli olduğu tespit edildi.

A tipi muayene kuruluşları tarafından Samsun'da 8 ayda kontrolleri yapılan asansörlerin yüzde 71'inin kırmızı etiketli olduğu anlaşıldı. Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy yaptığı açıklamada Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği'nin zorunlu olarak uygulamada olduğunu ve bu yönetmeliğe göre bina yöneticilerinin sorumluluklarının bulunduğunu belirtti. Bina yöneticilerinin asansörlerin aylık bakımlarının yaptırılması ve bununla ilgili olarak yetkili bir asansör firması ile bakım sözleşmesinin olması gerektiğini ifade eden Altunsoy, yılda 1 kez asansörün periyodik kontrolünü A tipi muayene kuruluşuna yaptırmaları ve bu işlemlere ait ücretleri de ödemeleri gerektiğini kaydetti.

"İhbarlar yerinde denetleniyor"

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Altunsoy, "2015 yılı Haziran ayından itibaren yeni yapılmakta olan asansörler kullanıma açılmadan önce A tipi muayene kuruluşu tarafından ilk kontrol yapılmak suretiyle eksiksiz olması halinde Yeşil Etiket aldıktan sonra kullanıma açılmaktadır. Bu durum bugüne kadar yaşanan pek çok sorunu ortadan kaldırmıştır. Önceki uygulamalarda ilk kontrol yapılmadan müteahhit binayı teslim ediyor, vatandaşlarımız binaya yerleşiyor, aradan zaman geçtikten sonra asansörde sorun olunca muhatap bulunulamamasından yakınılıyordu. Her ne kadar İl Müdürlüğümüzce bu tür şikayetlere yönelik denetimler yapılmakta ise de bu yönetmelik ile asansörlerin eksiksiz olduğu ilk tescil kontrolü ile tespit edildikten sonra yeşil etiket almaları halinde belediye tarafından tescil edilerek kullanıma açılmaları sayesinde başlangıçta sorunsuz ve güvenli olarak kullanılmaya başlanılıyor. Tüm asansörlerin bina yöneticileri tarafından her yıl yapılması gereken yıllık periyodik kontrollerinin yaptırılması gerekiyor. Her geçen gün bina yöneticileri asansör periyodik kontrollerini yaptırma konusundaki sorumluluklarını daha fazla yerine getirmeleri sayesinde asansörlerdeki sorunlar gün geçtikçe azalıyor. 2017 yılında toplam A tipi muayene kuruluşları tarafından 7 bin 74 asansörün yıllık periyodik kontrolü yapıldı. Bunların bin 72 adedi yeşil, 722 adedi mavi, 224 adedi sarı, 5 bin 53 adedi kırmızı etiketli vardı. 2017 yılında kontrolü yapılan asansörlerin yüzde 71'i kırmızı etiketliydi. 2018 yılı ilk 8 aylık kontrol sonuçlarına göre ise; yıllık periyodik kontrol yapılan toplam 5 bin 74 asansörün, 669 adedi yeşil, 585 adedi mavi, 169 adedi sarı, 3 bin 629 adedi ise kırmızı etiketli olduğu tespit edildi. 8 aylık dönemde kontrolü yapılan asansörlerin yüzde 71'i kırmızı etiketli. 2018 yılında İl Müdürlüğümüze ALO-130 şikayet hattı üzerinden 33, CİMER üzerinden 19 asansör şikayeti başvurusu yapıldı. Yapılan şikayetler, İl Müdürlüğümüz Piyasa Gözetimi ve Denetimi personeli tarafından yerinde denetlendi" dedi.

"Sorumlulukları yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanıyor"

Tüm asansörler için kimlik numarası sistemine geçildiğini ve asansörlerin bu numara ile takip edileceğini belirten Selahattin Altunsoy, "Asansörler için garanti belgesi zorunluluğu var. Bakım firmalarında da mühendis istihdam edilmesinin şart. Bina yöneticilerinin asansörlerinin bakımını yaptırdıkları firmaların yetki belgesi olup olmadığını sorgulamaları, yetki belgeli firmalara yaptırmaları ve mutlaka bakım sözleşmesi imzalamaları gerekiyor. Yönetmeliğin dışında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda da düzenleme yapılarak; asansörlerin güvenli olarak kullanılmaları, düzenli olarak aylık bakımlarının yaptırılması ve yılda bir defa yıllık periyodik kontrollerinin yaptırılması sorumluluğu bina sorumlularındadır. Bina yöneticisi bulunmayan binalarda her bir kat maliki sorumludur. Yıllık kontrol sonrası kırmızı etiket alan asansörün kesinlikle kullanılmaması ve yönetici tarafından kullandırılmaması gerekir. Ayrıca 30 gün içerisinde güvenli hale getirilerek takip kontrolünün yaptırılması gerekir. Son olarak Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile bina yöneticileri ile yöneticisi olmayan binalardaki kat maliklerine çok önemli sorumluluklar yükleniyor. Bina yöneticileri ile yöneticisi olmayan binalardaki kat malikleri; asansörlerin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla yetkili bir asansör montaj ya da bakım firması ile bakım sözleşmesi imzalayarak; ayda bir kez bakımını, yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan ve bakım ve periyodik kontrol ücretlerinin ödenmesinden sorumludur. Yine bina yöneticileri; engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılmasını sağlamak, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletmek ve söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur. Ayrıca asansör kontrolü neticesinde asansöre yapıştırılan etiketleri ve kendisine teslim edilen rapor ve belgeleri korumakla yükümlüdür. Bina yöneticileri, binalarında bulunan asansörlerin güvenli kullanılmasından sorumludur. Engellilerin erişimi için asansörün güvenli bir şekilde çalıştırılmasını sağlamak zorundadır. Yıllık kontrollerini zamanında yaptırmalarını ve kırmızı etiketli asansörleri kesinlikle kullandırmamaları gerekir. Son zamanlarda A tipi muayene kuruluşları tarafından İl Müdürlüğümüze bina yöneticilerinin yıllık periyodik kontrol yaptırmak istemedikleri yönünde şikayetler geliyor. Yıllık periyodik kontrol işleminin asansörlerin güvenli olduğunun kontrolü için çok önemlidir. Müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde, bina sorumluları tarafından yukarıda belirtilen sorumlulukların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde idari para cezası uygulanmaktadır" diye konuştu. - SAMSUN