Samsun'da Artistik Buz Pateni Heyecanı

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Artistik Buz Pateni 1919 Atatürk Kupası ve Amatörler Yarışması, Samsun'da başladı.

Samsun'da Artistik Buz Pateni Heyecanı

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Artistik Buz Pateni 1919 Atatürk Kupası ve Amatörler Yarışması, Samsun'da başladı.

Samsun Buz Pateni Pisti'nde yapılan yarışmaya 6 ilden 19 kulüp ve 126 sporcu katılıyor.

Yarın sona erecek organizasyonun ilk gününde yarışmacılar, D2 kadınlar ve D2 erkekler kategorilerinde performanslarını sergiledi.

Dereceye giren amatör sporculara ödülleri verildi.

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