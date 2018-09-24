Samsun'da Arkadaşının Kulağını Isırarak Kopardığı İddiası
Samsun'da arkadaşının kulağını ısırarak kopardığı iddia edilen kadın, tutuklandı.
Samsun'da arkadaşının kulağını ısırarak kopardığı iddia edilen kadın, tutuklandı.
İddiaya göre, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde bir barın önünde Sürhan Ö. (22) ile Nesime G. (33) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Sürhan Ö, Nesime G'nin kulağını ısırarak kopardı.
Nesime G. 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kadın şüpheli, parmağından ısırıldığı gerekçesiyle gittiği özel hastanede, Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.