Samsun'da arkadaşını silahla yaralayan şüpheli yakalandı
Samsun'da arkadaşını silahla yaralayan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.
Samsun'da arkadaşını silahla yaralayan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Necatibey İlkokulu yanında önceki gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan B.K.(43) yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.K., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren M.B. (45) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.B., yaralı ile arkadaş olduklarını, kendisini tahrik edince vurduğunu ileri sürdü.
M.B. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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