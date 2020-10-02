Samsun'da arkadaşını bıçakla yaralayıp köpeğini öldüren zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da arkadaşını bıçakla yaralayıp köpeğini öldüren zanlı tutuklandı

02.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 02.10.2020 18:50
Samsun'da arkadaşını bıçakla yaralayıp köpeğini öldüren zanlı tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde arkadaşını bıçakla yaralayıp köpeğini öldüren şüpheli, tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde arkadaşını bıçakla yaralayıp köpeğini öldüren şüpheli, tutuklandı.

Çocukluk arkadaşı F.C. ile H.Y, telefonla görüştükten sonra Unkapanı Mahallesi'nde buluştu.

F.C, burada aralarında çıkan kavga sırasında H.Y'nin köpeğini bıçaklayarak öldürdü.

Daha sonra H.Y'yi de bıçakla yaralayan F.C, olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerince yakalanan F.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

F.C, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ayhan Bilgen Donald Trump Angela Merkel Muharrem İnce Abdulhekin Ayhan
Magazin Gülay Hülya Avşar Buğra Gülsoy Çağatay Ulusoy
Spor Falcao Can Bartu Gökhan Töre Ahmet Ağaoğlu Steven Gerrard
Daha Fazla Kız Ekim Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da arkadaşını bıçakla yaralayıp köpeğini öldüren zanlı tutuklandı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 18:51:28. #1.14#
title