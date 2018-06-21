Samsun'da Arkadaşını Bıçakla Yaralayan Genç Tutuklandı
Samsun'un Canik ilçesinde, arkadaşını bıçakla yaralayan genç tutuklandı.
Samsun'un Canik ilçesinde, arkadaşını bıçakla yaralayan genç tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Eren S. (16) ile mahalleden arkadaşı Fatih T. (19) arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eren S, bıçakla Fatih T'yi bıçakladı.
Ağır yaralanan Fatih T, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Eren S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadesinden sonra mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.