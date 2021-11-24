Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden arı üreticilerine ana arı desteği

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, 323 arı üreticisine bin ana arı desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Kendi Ana Arını Kendin Yetiştir Projesi" kapsamında sertifikalı ustalık belgesi alan 332 arıcıya toplam bin ana arı desteği verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptıkları çalışma ve projelerle arıcılık sektöründe Samsun'un önemli bir kavşak noktası olacağını aktardı.

Samsun'da 79 bin kovanda 950 ton bal üretimi yapıldığına işaret eden Demir, tarım ve hayvancılık sektörlerine yeni bir ivme kazandırdıklarını anlattı.

Damızlık ana arı dağıtımı sonrasında arı üreticilerinin kendi ana arılarını yetiştireceklerini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"İlimizde arıcılığın gelişimi için eğitim çalışmaları sonrası 332 arıcımıza lojistik destek sağlamıştık. 'Kendi Ana Arını Kendin Yetiştir' çalışması ile sektöre bambaşka bir boyut kazandırıyoruz. Çalışmamız kapsamında verilecek eğitim ve sonrasındaki kitap ile ana arı üretimine katkıda bulunarak arı yetiştiriciliğini yaygınlaştırıp, ilimizde ana arıda kendi kendine yetecek bir il olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Hedefimiz ana arıda kendi ihtiyacını karşılama oranını artıran il olmaktır. Elbetteki en önemlisi de sağlıklı ve kaliteli ana arı üretiminin yaygınlaşması ile verimliliği artırmaktır."

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AA / Veysel Altun - Ekonomi Haberleri

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