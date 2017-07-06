Samsun'da Arıcılığa Destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, son iki yılda sektörde faaliyet gösteren arıcılara 211 bin lira destekte bulundu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜİK verilerine göre arı üretiminde dünyada ikinci sırada olan Türkiye'de 7 milyon 700 bin arı kovanı bulunuyor.



Karadeniz bölgesinde ise 1 milyon 38 kovanda 20 bin 71 ton bal üretimi gerçekleştiriyor.



Samsun'da sektörün geliştirilmesi amacıyla 2 yıldan bu yana Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı çalışma yürütüyor.



Üreticilere arı yetiştiriciliği ve bal üretiminin artırılmasına yönelik kraliçe ana arı, polen tuzakları ve çiftleştirme kutuları veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının desteği 211 bin lirayı buldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, arıcılığı geliştirip bal üretimini artırarak kırsalda yaşayan insanların gelirini yükseltmeyi arzuladıklarını belirtti.



Bu amaçla sektörde kim profesyonelce ve bilimsel kriterler eşliğinde hareket ederek üretim yaparsa kaynak aktarmaya devam edeceklerini vurgulayan Arlı, "Verdiğimiz destek ve yaptığımız ana arı eğitimleri sonucunda Samsun'da arıcılar, yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişti. Sektörün geleceğinin parlak olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.



Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı Rasim Kaplan da Büyükşehir Belediyesinin destek ve yatırımlarının sektörün gelişmesine büyük fayda sağladığına işaret etti.



Büyükşehir Belediyesinin maddi desteğiyle 738 üreticiye, her üreticiye ikişer adet olmak üzere bin 476 ana arı çiftleştirme kutusu dağıtıldığını bildiren Kaplan, şunları kaydetti:



"Samsun, bal üretiminde Türkiye genelinde 10 Karadeniz Bölgesi'nde ise Ordu ve Giresun'dan sonra 3. sırada yer alıyor. Son dönemde seyyar arıcılığa da ilgi arttı. Eskiden gezici arıcılık azdı. Oysa arı hayat demektir. Köylülerimiz bunu yeni anlıyor. Türkiye'nin hemen her yerinde Samsunlu arıcılar var. Bu, şehrimiz arıcılığı için önemli bir gelişmedir. Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'ın sektörümüz için emeği ve hatırı çoktur. Arıcılığa çok ciddi destekler verdi, veriyor."