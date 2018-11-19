Samsun'da Arıcıların Konaklama Yerleri Belirleniyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, Samsun'un bitki florasını tespit ederek arıcıların floradan en üst düzeyde faydalanmalarını ve gezginci arıcı faaliyetlerinde yaşadıkları konaklama yeri sıkıntısını ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

"Samsun İli Bitki Florasının Tespiti ve Arı Konaklama Noktalarının Sayısallaştırılması Projesi"nin anlatıldığı toplantı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürü Nail Kırmacı, "Arıcılık elde edilen arı ürünlerinin yanında, tarımsal faaliyetler içerisinde tozlaşma hizmeti ile bitkisel üretime dolaylı olarak katkısı olan önemli bir yetiştiricilik faaliyetidir. Yapacağımız bu çalışma ile ilimiz bitki florasını tespit ederek arıcılarımızın floradan en üst düzeyde faydalanmalarını ve gezginci arıcı faaliyetlerinde yaşadıkları konaklama yeri sıkıntısını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. İlimiz arıcılık sektörünün önünü açan, gelişmesine katkı verecek bir çalışma olacaktır. İlimizde arıcılıkla uğraşan bin beş yüz yetiştiricinin 80 bin kovanı mevcut hem arıcı sayımızın hem de arıcı başına düşen kovan sayısının artmasını hedefliyoruz" dedi.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Turgut Güler ise proje kapsamındaki çalışmalar, Samsun arıcılığının durumu ve arıcılık mevzuatı ile ilgili bilgiler vererek, "Projenin amacının ilimizde arıcılık yapılacak nektar ve polenli bitki florasında mevcut durumunun tespit edilmesi ve arı konaklama yerlerinin belirlenmesi, arıcılıkta konaklama sorunlarını çözmek için gerekli teknik altyapının oluşturulması, ülke genelinde gezginci arıcılık faaliyetinde bulunan üreticilerimizin hem girdi maliyetlerinin azaltılması hem de daha sağlıklı, izlenebilir ve güvenilir arı ürünleri üretimi yapmalarının sağlanmasıdır" diye konuştu.

3 gün süren eğitimde, Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü personeli Veteriner Hekimler Dr. Rahşan Akpınar ve Dr. Selma Kaya "bakteriyolojik, virolojik ve paraziter arı hastalıkları" hakkında, İl Müdürlüğü personeli Ziraat Mühendisi Dr. Ali Korkmaz ise "mevsimsel arıcılık uygulamaları, ana arı kalitesi ve önemi, arı hastalıkları ve parazitleri, bal, koloni popülasyonu düzenleme, arazi kullanımı, arıcılıkta önemli olan bitki florası" hakkında bilgi verdi.

Toplantı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Turgut Güler ve Ziraat Mühendisi Dr. Ali Korkmaz'ın katılımcıların sorularını cevaplamasının ardından sona erdi. - SAMSUN