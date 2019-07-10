Samsun'da arazi toplulaştırma kararı
Samsun'un Ondokuzmayıs ve Bafra ilçelerindeki 4 mahallede arazi toplulaştırması yapılmasına karar verildi.
Samsun'un Ondokuzmayıs ve Bafra ilçelerindeki 4 mahallede arazi toplulaştırması yapılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde Yenimahalle, Bahçelievler ve Çamlıca mahalleleri ile Bafra ilçesindeki Üçpınar Mahallesi'nde Devlet Su İşleri 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.
Kaynak: AA
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