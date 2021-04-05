Samsun'da arazi kavgası: 1 yaralı
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Samsun'da arazi kavgası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da arazi kavgası: 1 yaralı

Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Havza ilçesi Çelikalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. (24) ile O.Ç. (28) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. S.Y., kavga sırasında yanında bulunan av tüfeğiyle O.Ç.'yi sırtından vurarak yaraladı. Ağır yaralı olarak Havza Devlet Hastanesine kaldırılan O.Ç., yapılan ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. S.Y. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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