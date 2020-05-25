Samsun'da arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
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Samsun'da arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun'da arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
25.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:35

Samsun'un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bölmeçayır Mahallesi'ndeki tarlasına giden Orhan S.(43), aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amcası N.S. ve oğlu S.S. ile karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.S. ve S.S, Orhan S'ye bıçak ve baltayla saldırdı.

İhbar üzerine mahalleye sevk edilen jandarma ile sağlık ekipleri, Orhan S'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hafif yaralanan N.S. ve oğlu S.S. ise Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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