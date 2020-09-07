Samsun'da arazi anlaşmazlığında kan döküldü
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Samsun'da arazi anlaşmazlığında kan döküldü

Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden tüfekle ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Samsun'da arazi anlaşmazlığında kan döküldü
07.09.2020 16:02 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:07

Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden tüfekle ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Akçatarla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.(64), aralarındaki arazi anlaşmazlığı meselesinden dolayı tartıştığı B.K.'ye (32) tüfekle ateş ederek kolundan yaraladı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan B.K. tedavi altına alındı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan M.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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