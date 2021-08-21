Samsun'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
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Samsun'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

Samsun'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
Anadolu Ajansı / İrfan Ağca - Haberler | Güncel

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kovalı Mahallesi'nde aralarındaki husumet nedeniyle birinin soyadını değiştirdiği iki kardeş arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.C, Mustafa K'ye (75) silahla ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Mustafa K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

K.C, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

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Samsun'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü - Haberler
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