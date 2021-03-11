Samsun'da aranıyordu, Ordu'da yakalandı
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Samsun'da aranıyordu, Ordu'da yakalandı

11.03.2021 19:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:59
Samsun'da aranıyordu, Ordu'da yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 'kamu görevlisini tehdit ettiği' gerekçesiyle aranan bir kişi Ordu'nun İkizce ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 'kamu görevlisini tehdit ettiği' gerekçesiyle aranan bir kişi Ordu'nun İkizce ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, K.C. isimli şahıs, Çarşamba ilçesinde kamu görevlisini tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şahsın İkizce ilçesinde hareketlerinden şüphelenen İkizce İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yapılan kimlik kontrolünde K.C. isimli kişinin tehdit suçundan arandığını tespit etti.

Polislerin gözaltına aldığı K.C. yapılan işlemlerin sonrası Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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