Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon: 33 gözaltı Samsun'da düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 33 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 33 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şubesi ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerince belirlenen 117 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

Adreslere 259 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, aranan 33 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA