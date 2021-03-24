Samsun'da aranan terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı
24.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:26
Samsun'da düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Ağır Ceza Mahkemesince verilen karar doğrultusunda aranan Suriye uyruklu C.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Canik ilçesinde olduğu belirlenen şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan C.E, emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek