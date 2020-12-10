Samsun'da aranan şüpheli yakalandı
10.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:14
Samsun'un Bafra ilçesinde aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hakkındaki kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan O.G (32), İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe merkezinde yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan O.G, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız