Samsun'da Aranan Kişi Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Samsun'da, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

"Silahla yaralama" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 ayrı suçtan aranan Muhammet Yerli'yi, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde fark eden ekipler, bu kişiyi yakalamak için harekete geçti.

Polisleri fark edince yaya olarak kaçan Yerli, ara sokaklarda süren kovalama sonucu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerince adliyeye sevk edilen Yerli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.