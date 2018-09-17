Samsun'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda "yaralama" ve "polis memuruna mukavemet" gibi 13 suçtan aranan ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İmral Yıldızhan'ı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.