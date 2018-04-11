Samsun'da Aranan Fetö Üyesi Burdur'da Yakalandı

Samsun'da Aranan Fetö Üyesi Burdur'da Yakalandı

Samsun’da FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan bir kişi Burdur’da yakalandı.

Samsun'da Aranan Fetö Üyesi Burdur'da Yakalandı

Samsun'da FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan bir kişi Burdur'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma komutanlığı görevlileri merkez Askeriye köyünde şüpheli hareketlerde bulunan bir kişiyi durdurdu. Şahsın kimliğini kontrol eden ekipler sorgulamayı derinleştirdi. Görevliler, şüphelinin Samsun Havza Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan M.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.A. Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. - BURDUR

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