Samsun'da Aranan Bin 433 Şahıs Yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nca adli ve önleyici hizmetler kapsamında 2019 yılının ilk 3 ayında aranan bin 433 şahıs yakalandı.

Samsun Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Samsun İl Jandarma Komutanlığımızın emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeni, genel sağlık, ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşıması ve bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkımızın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla, sorumluluk alanında 1 Ocak-31 Mart 2019 tarihleri arası 3 aylık dönemde yapılan çalışmalarında, adli ve önleyici hizmetler kapsamında UYAP ve BTİK sorgusu neticesinde 80 bin 236 kişi sorgulanmış, bin 433 aranan şahıs yakalanmış, 2 bin 123 kişi hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapılmış, jandarma trafik timlerince 99 bin 633 araç kontrol edilmiş, 3 bin 754 araç ve sürücüsüne 1 milyon 616 bin 749 lira trafik idari para cezası uygulanmış olup bin 82 araç trafikten men edilmiştir" denildi.

696 adet tarihi sikke ele geçirildi

Açıklamada ayrıca, "Faaliyetler sonucunda, 70 adet değişik marka ve çaplarda av tüfeği, 21 adet değişik marka ve çaplarda tabanca, 29 adet kurusıkı tabanca, 3 bin 915 adet muhtelif ebatlarda fişek, bin 250 gram esrar, 696 adet tarihi sikke, 65 adet uyuşturucu hap, 189 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 169 kilogram tütün, 880 paket kaçak sigara, 19 litre kaçak içki, 50 kilogram salep yapımında kullanılan bitki, 68 çeşitli ebatlarda delici ve kesici malzeme ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

FETÖ'den 4 şahıs tutuklandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında ise 16 şüpheli şahsa işlem yapıldı. 4 şahıs tutuklandı ve 12 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA