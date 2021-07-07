Samsun'da haziranda Kovid-19 karantinasını ihlal eden 25 kişi hakkında işlem yapıldı
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Samsun'da haziranda Kovid-19 karantinasını ihlal eden 25 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun'da haziranda Kovid-19 karantinasını ihlal eden 25 kişi hakkında işlem yapıldı
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun Valiliği, polis ekiplerince haziranda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinayı ihlal eden 25 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Samsun Valiliği, polis ekiplerince haziranda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinayı ihlal eden 25 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haziranda gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 482 bin 167 kişinin HES kodu sorgulandı, karantinayı ihlal eden 25 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Emniyet tarafından kurulan ekiplerce de 4 bin 726 filyasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimde filyasyon ihlali yaptığı tespit edilen 5 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, ekiplerce gerçekleştirilen uygulamalarda, 344 bin 798 kişi ve 148 bin 230 araç sorgulandı, 24 bin 514 araç sürücüsüne işlem yapıldı.

Kontrol ve operasyonel çalışmalar sonucu aranan 1259 kişi de yakalandı.

Uygulamalarda, 27 ruhsatsız tabanca, 1216 çeşitli çaplarda fişek, 22 kurusıkı tabanca, 26 av tüfeği, 242 kesici alet, 1168 gram esrar, 5 kilo 434 gram sentetik uyuşturucu, 18,06 gram kokain, 826,43 gram metamfetamin, 1191 sentetik hap, 22 bin 892 sentetik ecza, 131 kök kenevir bitkisi, 3 milyon boş makaron, 7 telsiz, 1 çek, 96 senet, 560 adet kaçak ilaç ve 370 enjektör ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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