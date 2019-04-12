Samsun'da Aranan Bin 182 Şahıs Yakalandı

Samsun'da 2019'un ilk üç ayında 175 bin 588 kişinin GBT kaydı sorgulanarak, aranan bin 182 şahıs yakalandı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla, polis sorumluluk bölgesinde 01 Ocak-31 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan adli ve önleyici polislik hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "175 bin 588 kişinin GBT kaydı sorulmuş, bin 182 aranan şahıs yakalanmış, 263 bin 530 araç kontrol edilmiş, 111 aranan (çalıntı-yakalamalı-hacizli) araç yakalanmış, bin 928 kişi hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari işlem yapılmış, 121 adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 25 adet av tüfeği, 27 adet kurusıkı tabanca, 470 adet kesici ve delici alet, 8 bin 308 gram esrar maddesi, 5 bin 604 adet ectacy (uyarıcı hap), 2 bin 39 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 25 bin 579 adet sentetik ecza, 5,91 gram metanfetamin, 3 bin 276 paket kaçak sigara, 705 litre kaçak içki ve 1 milyon 298 bin 400 adet makaron (içi boş sigara) ele geçirilmiştir" denildi.

195 FETÖ şüphelisi yakalandı

Açıklamanın devamında şu bilgiler verildi:

"FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında işlem yapılan 214 şüpheli şahıstan; 195 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 26'sı tutuklanmış, 67 şüpheli şahsa denetimli serbestlik tedbiri uygulanmış, 101 şüpheli şahıs savcılık kararı ile serbest bırakılmış, 1 şüpheli şahıs gözaltında ve 19 şüpheli şahıs ise firar olarak aranmaktadır. İl Emniyet Müdürlüğümüzün tüm birimleri başta terör ve çıkar amaçlı suç örgütleri, uyuşturucu ve asayiş suç şebekeleri olmak üzere vatandaşlarımızın huzuruna yönelik her türlü tehdide karşı aralıksız olarak mücadele etmektedir." - SAMSUN

Kaynak: İHA