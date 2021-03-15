Samsun'da aranan 87 kişiden 19'una adli işlem uygulandı
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Samsun'da aranan 87 kişiden 19'una adli işlem uygulandı

15.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:50
Samsun'da aranan 87 kişiden 19'una adli işlem uygulandı

Samsun Emniyet Müdürlüğünce 3 gün süren çeşitli uygulamalarda, aranan 87 kişiden 19'una adli işlem uygulandığı bildirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğünce 3 gün süren çeşitli uygulamalarda, aranan 87 kişiden 19'una adli işlem uygulandığı bildirildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, 12-15 Mart tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından şüpheli araç ve karşı yapılan uygulama, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar yapıldığı belirtildi.

Çalışmada 40 bin 372 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı 87 aranan kişinin tespit edildiği bu kişilerden 19'una adli işlem yapıldığına işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"167 şahsa idari işlem yapılarak 82 bin 619 lira para cezası uygulanmış, 6 bin 303 araç kontrol edilmiş, 36 araca cezai işlem yapılarak 63 bin 503 lira para cezası uygulanmış, 6 araç trafikten men edilmiştir. 1240 iş yeri kontrol edilmiş, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 31 mermi, 28 kesici alet, 617 sentetik ecza hap, 6,48 gram metamfetamin, 287,30 gram kannabinoid, 0,42 gram esrar, bir miktar kenevir bitkisi ve kenevir tohumu, 2 uyuşturucu hap ele geçirilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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