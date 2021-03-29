Samsun'da aranan 75 şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Samsun'da aranan 75 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da aranan 75 şahıs yakalandı

Samsun'da yapılan uygulamalarda ateşli silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, aranan 75 şahıs yakalandı.

Samsun'da yapılan uygulamalarda ateşli silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, aranan 75 şahıs yakalandı.

Samsun'da 26 Mart Cumartesi günü saat 08.00 ile 29 Mart Pazartesi günü saat 08.00 arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli araç, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar gerçekleştirildi. Bu uygulamalar sonucunda 39 bin 64 şahsın GBT sorgusu yapıldı.

75 aranan kişi tespit edildi. 17 kişiye adli işlem yapıldı. 123 kişiye idari işlem yapılarak 59 bin 885 TL para cezası uygulandı. 5 bin 463 araç kontrol edilerek 2 aranan araç yakalandı. 627 iş yeri kontrol edilerek 10 iş yerine cezai işlem uygulandı. Uygulamada 4 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 33 adet mermi, 33 adet kesici alet, 7,44 gram esrar, 50,24 gram kannabinoid, 6,84 gram metamfetamin, 1,64 gram kenevir tohumu, 3 adet ekstazi, 112 adet sentetik ecza hap, 13 adet metamfetamin emdirilmiş peçete ele geçirildi.

Ayrıca trafik yönünden 7 bin 96 araç ve sürücü kontrol edildi. 1810 araç ve sürücüye 789 bin 900 TL cezai işlem uygulandı. 171 araç ise trafikten men edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Roma Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da aranan 75 şahıs yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 15:29:27. #1.15#
title