Samsun'da Aranan 7 Kişi Yakalandı

Samsun'da, aralarında kasten öldürme suçundan 19 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan hükümlünün de bulunduğu aranan 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde ülke genelinde mala karşı işlenen suçlar başta olmak üzere adam öldürme, gasp, yağma gibi suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, kasten öldürme suçundan 19 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü Gençosman U. (21) ile yaralama suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasına hükmedilen Tuncay A. (23), hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Yıldıray A. (44) ile hükümlü veya tutuklunun kaçması, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, hırsızlık ve yaralama suçlarından ifadeleri bulunan Tanju A, Yusuf K, Onur Ç. ve Cihan H. yakalandı.

Gözaltına alınan sanıklar, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Uzuntaş, Acar ve Akçagöz, tutuklandı.

Diğer kişiler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.