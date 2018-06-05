Samsun'da Aranan 427 Kişi Yakalandı

Samsun'da Mayıs ayı içerisinde polis sorumluluk bölgesinde yapılan çalışmalar sonucunda 92 bin 819 kişinin GBT kaydı soruldu, içlerinden 427 aranan şahıs yakalandı.

Samsun'da Mayıs ayı içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, "halkın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla" yapılan çalışmalar, Samsun Valiliği tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Vatandaşların huzurunu temin etmek adına yapılan adli ve önleyici polislik hizmetlerini açıklayan Samsun Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

"Kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkımızın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla, polis sorumluluk bölgesinde 01-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılan adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında, 92 bin 819 kişinin GBT kaydı sorulmuş, 427 aranan şahıs yakalanmıştır. 90 bin 222 araç kontrol edilerek 43 aranan (çalıntı-yakalamalı-hacizli) araç yakalanmış olup bin 255 araç trafikten men edilmiştir. Bunun yanında 14 bin 111 araca cezai işlem uygulanarak 417 kişi hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari işlem yapılmıştır. 32 adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 16 adet av tüfeği, 8 adet kurusıkı tabanca, 168 adet kesici ve delici alet, 653,47 gram esrar maddesi, 14 bin 248 adet ectacy (uyarıcı hap), 958,13 gram bonzai (sentetik kannabinoid), bin 551 adet sentetik ecza (uyarıcı hap), 14 bin 225 paket kaçak sigara, 98 litre kaçak içki, bin 534 adet kaçak elektronik eşya, 11 adet 100 TL ve 8 adet 50 TL'lik sahte banknot ile 1 adet sahte nüfus cüzdanı ve 1 adet sahte sürücü belgesi yakalanmıştır."

FETÖ operasyonları

Ayrıca FETÖ operasyonları hakkında da bilgilendirmenin yayınlandığı açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında işlem yapılan 67 şüpheli şahıstan, 64 şüpheli yakalanmış ve yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklanmış, 20 şüpheli şahsa denetimli serbestlik tedbiri uygulanmış, 26 şüpheli şahıs ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakılmış ve 3 şüpheli şahıs ise firar olarak aranmaktadır" denildi. - SAMSUN