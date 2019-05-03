Samsun'da Aranan 390 Şahıs Yakalandı

Samsun'da adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında Nisan ayında 64 bin 957 kişinin GBT kaydı sorgulandı ve aranan 390 şahıs yakalandı.

Konuyla ilgili Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkımızın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla, polis sorumluluk bölgesinde 1 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılan adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında, 64 bin 957 kişinin GBT kaydı sorulmuş, 390 aranan şahıs yakalanmış, 12 bin 816 araç kontrol edilmiş, 17 aranan (çalıntı-yakalamalı-hacizli) araç yakalanmış, 580 kişi hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari işlem yapılmış, 21 adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 15 adet av tüfeği, 16 adet kurusıkı tabanca, 130 adet kesici ve delici alet, 10 bin 926 gram esrar maddesi, 3 bin 912 adet ectacy (uyarıcı hap), 2 bin 153 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 6 kök kenevir, 1.56 gram eroin, 1.69 gram kokain, bin 322 adet sentetik ecza, 0.6 gram metanfetamin, 7 bin 421 paket kaçak sigara, 72 litre kaçak içki ve 109 bin 220 adet makaron (içi boş sigara), 4 bin 115 kıyılmış tütün, 2 adet sahte kimlik ve 1 adet sahte pasaport ele geçirilmiştir" denildi.

FETÖ'den 48 kişi yakalandı

Açıklamada ayrıca, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında işlem yapılan 59 şüpheli şahıstan 48 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklanmış, 11 şüpheli şahsa denetimli serbestlik tedbiri uygulanmış, 35 şüpheli şahıs savcılık kararı ile serbest bırakılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzün tüm birimleri başta terör ve çıkar amaçlı suç örgütleri, uyuşturucu ve asayiş suç şebekeleri olmak üzere vatandaşlarımızın huzuruna yönelik her türlü tehdide karşı aralıksız olarak mücadele etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA