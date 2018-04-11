Samsun'da Aranan 3 Kişi Yakalandı
Samsun'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.
Samsun'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Aranan kişilere yönelik belirlenen adreslerde operasyon yapan ekipler, kasten öldürme suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü Ferhat K, hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasına hükmedilen Rojhan S. ile fuhuş suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Fatih D. yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlüler tutuklandı.