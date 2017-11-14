Samsun'da Aranan 3 Kişi Yakalandı
Samsun'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.
Samsun'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, haklarında kesinleşmiş ceza bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, "kasten öldürme" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Öner (46), "yaralama" suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası verilen Mesut İnan (41) ve "hırsızlık" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Bayram A'yı (37) gözaltına aldı.
Öner, İnan ve Bayram A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.