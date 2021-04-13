Samsun'da aranan 28 kişi "şok uygulama"da yakalandı
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Samsun'da aranan 28 kişi "şok uygulama"da yakalandı

Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Samsun'da aranan 28 kişi 'şok uygulama'da yakalandı

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok uygulama"da çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı.

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok uygulama"da çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli araç ve kişilere yönelik sabit yol ve şok uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 19 bin 770 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 28 aranan kişi tespit edildi, 7 kişiye adli, 32 kişiye ise idari işlem yapılarak 17 bin 954 lira para cezası uygulandı.

2 bin 110 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 12 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 10 bin 683 lira para cezası verildi, bir aranan araç yakalandı.

Kent genelindeki denetimlerde ise 371 iş yeri kontrol edildi, 17 kesici delici alet, 16,25 gram sentetik uyuşturucu, 0,83 gram esrar, 4,39 gram skunk, 176 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Trafik yönünden yapılan kontrollerde de 2 bin 848 araç ve sürücü denetlendi, 841 araç ve sürücüye 328 bin 147 lira cezai işlem uygulandı, 66 araç trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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