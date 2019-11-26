Samsun'da aranan 27 kişi yakalandı

26.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:57

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi polis tarafından gözaltına alındı.



Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde ülke genelinde aranan şahısların yakalanmalarına yönelik bu sabah Samsun il genelinde 116 ekip, 332 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli polisler, 126 adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 27 aranan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA