Samsun'da aranan 27 kişi yakalandı
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Samsun'da aranan 27 kişi yakalandı

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

26.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:57
Samsun'da aranan 27 kişi yakalandı

'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi tarafından gözaltına alındı.


Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde ülke genelinde aranan şahısların yakalanmalarına yönelik bu Samsun il genelinde 116 ekip, 332 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli polisler, 126 adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 27 aranan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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