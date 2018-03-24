Samsun'da Aranan 27 Kişi Yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda aranan 27 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde ülke genelinde mala karşı işlenen suçlar başta olmak üzere adam öldürme, gasp, yağma gibi suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 74 ekip ile 186 personelin katılımıyla kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, hakkında kesinleşmiş ceza bulunan 27 kişiyi yakaladı.