Samsun'da aranan 26 kişi "şok uygulama"da yakalandı
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Samsun'da aranan 26 kişi "şok uygulama"da yakalandı

Samsun'da aranan 26 kişi 'şok uygulama'da yakalandı
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok uygulama"da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı.

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok uygulama"da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçe emniyet müdürlükleri ile devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve kişilere yönelik sabit yol ve şok uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, 22 bin 423 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 26 aranan kişi yakalandı, 4 kişiye adli işlem uygulandı.

Kent genelindeki denetimlerde 39 kişiye idari işlem yapılarak 23 bin lira para cezası uygulandı, 2 bin 260 araç kontrol edildi, 18 araca cezai işlem yapılarak 15 bin 592 lira para cezası kesildi.

Şok uygulamalarda 3 araç trafikten men edildi, 293 iş yeri kontrol edildi, bir tabanca, 8 mermi, 11 kesici delici alet, 77,92 gram esrar, 1,29 gram kokain, 0,30 gram sentetik uyuşturucu, 49 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Trafik yönünden 2 bin 84 araç ve sürücü kontrol edildi, 769 araç ve sürücüye 305 bin 868 lira cezai işlem uygulandı, 22 araç trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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