Samsun'da aranan 20 kişi yakalandı
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Samsun'da aranan 20 kişi yakalandı

03.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:12
Samsun'da aranan 20 kişi yakalandı

Samsun'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi yakalandı.

Samsun'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinesinde haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İl genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 93 ekip, 255 personel görevlendirilerek 93 adreste arama yapıldı.

Operasyonlarda aranan 20 kişi yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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