Samsun'da aracıyla kaza yapan doktor ölümden döndü
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Samsun'da aracıyla kaza yapan doktor ölümden döndü

Samsun'da aracıyla kaza yapan doktor ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da aracıyla aydınlatma direğine çarpan doktor hastanelik oldu.

Samsun'da aracıyla aydınlatma direğine çarpan doktor hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Yerleşkesi Konuk Evi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih A. 02 HY 658 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı ve savrularak karşı şeride geçti. Kazada yaralanan doktor, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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