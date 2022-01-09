Samsun'da aracında uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu aracında uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip sonucu F.B.'ye (46) ait aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada yaklaşık 1 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.B., bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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